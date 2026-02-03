अनिल कपूर लेकर आए 'फैमिली बिजनेस', नेटफ्लिक्स ने जारी किया धमाकेदार टीजर
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर हर बार कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी दर्शक उन्हें एक नए और अलग अवतार में देखेंगे, जिसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। उनकी आगामी वेब सीरीज का नाम 'फैमिली बिजनेस' है, जिसका निर्माण विक्रम मल्होत्रा, हंसल मेहता और निरेन भट्ट ने मिलकर किया है। नेटफ्लिक्स पर आगामी सीरीज का टीजर जारी किया गया है, जिसमें अनिल के अलावा, विजय वर्मा मुख्य किरदार में दिखाई दिए हैं।
टीजर
बाप-बेटे के रिश्ते और आपसी तकरार पर आधारित है कहानी
'फैमिली बिजनेस' के टीजर की शुरुआत अनिल से होती है, जो जेह डावर का किरदार निभा रहे हैं, वहीं विजय उनके बेटे सिड मल्होत्रा के किरदार में हैं। कहानी उस अमीर घराने के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां पैसों और पावर के लिए बाप-बेटे भी एक-दूसरे के सगे नहीं होते। रिया चक्रवर्ती भी सीरीज का हिस्सा हैं और लंबे समय बाद अभिनय की दुनिया में लौटी हैं। उनके अलावा, नेहा धूपिया, राइमा सेन, नंदिश संधू जैसे सितारे भी नजर आए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'फैमिली बिजनेस' का टीजर
New blood meets old money. With immense power at stake, the lines blur between family and business.— Netflix India (@NetflixIndia) February 3, 2026
Watch Family Business, coming soon, only on Netflix.#FamilyBusiness#FamilyBusinessOnNetflix#NextOnNetflixIndia pic.twitter.com/jVFokDRtfu