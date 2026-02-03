अनिल कपूर लेकर आए 'फैमिली बिजनेस', नेटफ्लिक्स ने जारी किया धमाकेदार टीजर

लेखन ज्योति सिंह 05:40 pm Feb 03, 202605:40 pm

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर हर बार कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी दर्शक उन्हें एक नए और अलग अवतार में देखेंगे, जिसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। उनकी आगामी वेब सीरीज का नाम 'फैमिली बिजनेस' है, जिसका निर्माण विक्रम मल्होत्रा, हंसल मेहता और निरेन भट्‌ट ने मिलकर किया है। नेटफ्लिक्स पर आगामी सीरीज का टीजर जारी किया गया है, जिसमें अनिल के अलावा, विजय वर्मा मुख्य किरदार में दिखाई दिए हैं।