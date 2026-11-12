'दायरा' की OTT रिलीज तारीख आई

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की 'दायरा' OTT के लिए तैयार, कब-कहां देगी दस्तक?

लेखन ज्योति सिंह 02:08 pm Nov 12, 202602:08 pm

क्या है खबर?

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अब डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर स्ट्रीम होने जा रही है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह एक क्राइम-थ्रिलर है जो 18 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी। लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुई फिल्म को सिनेमाघरों में बहुत ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। इसने महज 11.9 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया था। अब करीब 2 महीने बाद 'दायरा' OTT पर आने के लिए तैयार है।