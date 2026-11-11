अर्जुन-अदिति और अविनाश तिवारी की सीरीज 'ओ साथी रे' का ऐलान, जानें रिलीज तारीख

'ओ साथी रे' से अर्जुन, अदिति और अविनाश की पहली झलक को जारी कर दिया गया है।

सीरीज की कहानी अलग हो रहे एक कपल की प्रेम-कहानी पर आधारित बताई जा रही है। इसमें आधुनिक शहरी जीवन के बीच पुराने दौर के प्यार और रिश्तों की जटिलताओं को दिखाने का दावा किया गया है।

कैप्शन दिया गया, 'ओ साथी रे... एक बिछड़ते जोड़े की प्रेम कहानी'

सीरीज का प्रीमियर 4 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा।