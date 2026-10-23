विजय वर्मा और जयदीप अहलावत होंगे आमने-सामने

नेटफ्लिक्स की नई फिल्म में भिड़ेंगे विजय वर्मा और जयदीप अहलावत, दिनेश विजान ने खेला दांव

लेखन नेहा शर्मा 07:07 pm Oct 23, 202607:07 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने विजय वर्मा और जयदीप अहलावत को अपनी अगली ओरिजिनल फिल्म के लिए एक साथ साइन किया है। मैडॉक फिल्म्स के दिनेश विजन इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म के निर्माता हैं, वहीं निर्देशन कुणाल देशमुख करेंगे, जिन्होंने इमरान हाशमी की सुपरहिट 'जन्नत' फ्रैंचाइजी, 'तुम मिले' और 'राजा नटवरलाल' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। नेटफ्लिक्स की इस नई पेशकश में विजय और जयदीप का कड़ा मुकाबला पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित होने वाला है।