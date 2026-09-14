कान्स विजेता 'एलिफेंट्स इन द फॉग' अब ऑस्कर के रास्ते, नेपाल ने 2027 के लिए किया चयन

'एलिफेंट्स इन द फॉग' पहले ही कान्स फिल्म फेस्टिवल में 'अन सर्टेन रिगार्ड जूरी प्राइज' जीत चुकी है। यह फिल्म अभी नेपाली सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है।

निर्देशक अविनाश ने अपना आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस सम्मान से हाशिए पर जी रहे समुदायों और उनके संघर्षों की कहानियों को दुनिया के सामने लाने में मदद मिलेगी।