रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म को मिला नया निर्देशक, जानिए किसने ली जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह 04:23 pm Jan 30, 202604:23 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के सहयोग वाली मेगा-फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसके जरिए दोनों अभिनेता लंबे वक्त के बाद साथ दिखाई देंगे। हालांकि दोनों सितारों की यह आगामी फिल्म अपनी रिलीज से ज्यादा अंदरूनी बदलावों को लेकर चर्चा बटोर रही है। ताजा जानकारी के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि फिल्म के निर्देशक को दोबारा बदल दिया गया है। इसके पीछे एक खास वजह बताई गई है।