नेहा कक्कड़ ने रहस्यमयी पोस्ट करने के बाद चुप्पी तोड़ी

नेहा कक्कड़ तलाक की खबरों पर बोलीं- मेरे पति को इसमें न घसीटें, वह सबसे अच्छे

लेखन ज्योति सिंह 09:34 am Jan 20, 202609:34 am

क्या है खबर?

मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ अपनी रहस्यमयी पोस्ट को लेकर लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कामकाजी जिंदगी और रिश्तों से दूरी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही देर में पोस्ट को डिलीट कर दिया। इस रहस्यमयी पोस्ट ने लोगों को उनके और रोहनप्रीत सिंह के तलाक की अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो नेहा ने एक नई पोस्ट साझा करते हुए लोगों को करारा जवाब दिया है।