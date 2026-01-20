नेहा कक्कड़ तलाक की खबरों पर बोलीं- मेरे पति को इसमें न घसीटें, वह सबसे अच्छे

LOADING...
नेहा कक्कड़ ने रहस्यमयी पोस्ट करने के बाद चुप्पी तोड़ी

लेखन ज्योति सिंह
Jan 20, 2026
09:34 am
क्या है खबर?

मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ अपनी रहस्यमयी पोस्ट को लेकर लोगों का खूब ध्यान खींच रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कामकाजी जिंदगी और रिश्तों से दूरी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही देर में पोस्ट को डिलीट कर दिया। इस रहस्यमयी पोस्ट ने लोगों को उनके और रोहनप्रीत सिंह के तलाक की अटकलें लगाने पर मजबूर कर दिया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो नेहा ने एक नई पोस्ट साझा करते हुए लोगों को करारा जवाब दिया है।

पोस्ट

नेहा ने पोस्ट साझा किया, तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी

नेहा ने पोस्ट में लिखा, 'कृपया मेरे मासूम पति-परिवार को इसमें मत घसीटो! वह सबसे अच्छे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूं! मैं आज जो हूं वो उनके सपोर्ट से हूं! मैं कुछ दूसरे लोगों और सिस्टम से नाराज हूं! उम्मीद है कि आप समझेंगे और मेरे पति और परिवार को इससे दूर रखेंगे! मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुझे इतना भावुक नहीं होना चाहिए था! लोग राई का पहाड़ बनाना अच्छे से जानते हैं!'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

ऐलान

नेहा ने दुनियादारी से दूरी बनाने का किया था ऐलान

नेहा ने साफ-साफ कहा कि वह अपनी निजी जिंदगी पर बात नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने फैंस से वादा किया कि वह जल्द धमाकेदार वापसी करेंगी। इससे पहले गायिका ने पोस्ट में लिखा था, 'जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और उन सभी चीजों से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का समय आ गया है जिनके बारे में मैं अभी सोच सकती हूं। नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। धन्यवाद।' इसके अलावा उन्होंने मीडिया से निजता की मांग की थी।

