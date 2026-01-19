नेहा कक्कड़ की पोस्ट ने खींचा ध्यान

नेहा कक्कड़ ने दुनियादारी से दूरी बनाने का ऐलान किया; फिर हटाई पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 04:35 pm Jan 19, 2026

क्या है खबर?

नेहा कक्कड़ को पिछले दिनों 'कैंडी शॉप' गाने को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब गायिका ने सोशल मीडिया पर फिर से हलचल मचा दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट साझा किए। पहली पोस्ट में गायिका ने कामकाजी और रिश्तों से दूरी बनाने का ऐलान किया, जबकि दूसरी पोस्ट में पैपराजी से उनकी निजता का सम्मान करने की उम्मीद की। हैरानी की बात ये है कि कुछ देर बाद नेहा ने इन पोस्ट को डिलीट कर दिया।