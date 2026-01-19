नेहा कक्कड़ ने दुनियादारी से दूरी बनाने का ऐलान किया; फिर हटाई पोस्ट

नेहा कक्कड़ ने दुनियादारी से दूरी बनाने का ऐलान किया; फिर हटाई पोस्ट
क्या है खबर?
नेहा कक्कड़ को पिछले दिनों 'कैंडी शॉप' गाने को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब गायिका ने सोशल मीडिया पर फिर से हलचल मचा दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट साझा किए। पहली पोस्ट में गायिका ने कामकाजी और रिश्तों से दूरी बनाने का ऐलान किया, जबकि दूसरी पोस्ट में पैपराजी से उनकी निजता का सम्मान करने की उम्मीद की। हैरानी की बात ये है कि कुछ देर बाद नेहा ने इन पोस्ट को डिलीट कर दिया।
पोस्ट
नेहा कक्कड़ ने जिम्मेदारियों से दूरी बनाने की बात कही
इंस्टाग्राम स्टोरी पर नेहा ने लिखा, 'जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और उन सभी चीजों से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का समय आ गया है जिनके बारे में मैं अभी सोच सकती हूं। नहीं पता कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। धन्यवाद।' उन्होंने आगे लिखा, 'मैं पैपराजी और फैंस से निवेदन करती हूं कि मेरा वीडियो न बनाएं मुझे उम्मीद है कि आप मेरी निजता का सम्मान करेंगे। मुझे इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से जीने देंगे।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
विवाद
इस गाने के चलते विवाद में फंसी थीं नेहा कक्कड़
नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ ने 15 दिसंबर, 2025 को अपना सिंगल गाना 'कैंडी शॉप' रिलीज किया था। सोशल मीडिया पर इसे जमकर ट्रोल किया गया था। लोगों ने गाने में मौजूद डांस स्टेप्स को "घटिया" और "अश्लील" बताते हुए गायिकाें पर के-पॉप कलाकारों की नकल करने का आरोप लगाया था। इस विवाद के करीब एक महीने बाद नेहा की नई पाेस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसे कुछ ही देर में उन्होंने डिलीट कर दिया।