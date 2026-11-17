नेहा धूपिया का छलका दर्द, बोलीं- दिग्गज कलाकारों का संघर्ष देखकर दिल टूट जाता है
लेखन अंशिका शुक्ला
नेहा धूपिया ने हाल ही में बताया कि शरद कपूर और राहुल रॉय जैसे अनुभवी कलाकारों को करियर में मुश्किलों का सामना करते देखना कितना दिल तोड़ने वाला होता है।
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में जाने-माने नाम भी कभी-कभी ऐसे मुश्किल दौर से गुजर सकते हैं।
नेहा कहती हैं, फिल्मी दुनिया भावनाओं से भरी है
नेहा ने फिल्मी दुनिया को 'भावनाओं से भरी' और मुश्किल बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ सालों की कड़ी मेहनत भी हमेशा कामयाबी की गारंटी नहीं देती।
शरद और राहुल, जो अपने समय के जाने-माने कलाकार रहे हैं, अब प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
यह दिखाता है कि शोहरत पल भर में खत्म हो सकती है, भले ही आपने पहले कितनी भी सफलता हासिल की हो।