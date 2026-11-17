नेहा ने फिल्मी दुनिया को 'भावनाओं से भरी' और मुश्किल बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ सालों की कड़ी मेहनत भी हमेशा कामयाबी की गारंटी नहीं देती।

शरद और राहुल, जो अपने समय के जाने-माने कलाकार रहे हैं, अब प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

यह दिखाता है कि शोहरत पल भर में खत्म हो सकती है, भले ही आपने पहले कितनी भी सफलता हासिल की हो।