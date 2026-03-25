नेहा धूपिया ने 'द ट्रेटर्स इंडिया 2' में शामिल होने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी

'द ट्रेटर्स इंडिया' के दूसरे सीजन में शामिल होंगी नेहा धूपिया? अभिनेत्री ने कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 12:54 pm Mar 25, 202612:54 pm

क्या है खबर?

करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया' का प्रीमियर 2025 में हुआ था जिसे खूब लोकप्रियता मिली। इस सफलता से खुश होकर निर्माताओं ने उसी वक्त दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया था जो इस साल अमेजन प्राइम वीडियो पर लौटेगा। शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसी के साथ आने वाले प्रतियोगियों के अनुमानित नाम भी लोगों का ध्यान खींचने लगे हैं। एक नाम नेहा धूपिया का चर्चा में है, जिसपर अब खुद अभिनेत्री ने प्रतिक्रिया दी है।