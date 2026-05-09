नीतू कपूर की 'दादी की शादी' की फीकी शुरुआत, रिद्धिमा कपूर का डेब्यू और कपिल शर्मा का साथ भी नहीं आया काम मनोरंजन May 09, 2026

नीतू कपूर की नई कॉमेडी फिल्म 'दादी की शादी' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रही। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की मौजूदगी और नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर के बॉलीवुड डेब्यू के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में असफल रही।

देशभर के 1,789 शोज से फिल्म ने पहले दिनी महज 60 लाख रुपये का कारोबार किया।

भारी स्टारकास्ट और चर्चा के बावजूद फिल्म की पहले दिन की कमाई काफी निराशाजनक रही है।