पत्रकार नीरू शर्मा अब बनीं निर्देशक, फिल्म महोत्सवों में जलवा बिखेरेगी उनकी शॉर्ट फिल्म 'बांद्रा बॉय'

इंटरनेट पर मौजूद अधूरी खबरों का सच दिखाएगी ये फिल्म

फिल्म 'बांद्रा बॉय' दिखाती है कि मीडिया में कोई भी खबर आते ही लोग कितनी जल्दी अपनी राय बना लेते हैं, जबकि सच अक्सर कुछ और ही होता है। नीरू शर्मा बताती हैं कि उनकी ये फिल्म 'बिना सोचे-समझे किसी नतीजे पर पहुंचने के बुरे नतीजों को दिखाती है। ये फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी भी मशहूर इंसान को इतनी जल्दी सही या गलत क्यों मान लेते हैं। साथ ही ये याद दिलाती है कि इंटरनेट पर जो कुछ भी ट्रेंड हो रहा हो, जरूरी नहीं कि वही सच हो।