फरहान अख्तर आएंगे आर.डी. बर्मन की बायोपिक में नजर, शुरू हुई तैयारियां

मनोरंजन Jun 12, 2026

मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में फरहान अख्तर उनकी भूमिका निभा सकते हैं।इसका निर्देशन नीरज पांडे कर रहे हैं।

अगर सब कुछ ठीक रहा तो, फिल्म की शूटिंग साल 2026 के आखिर तक शुरू हो सकती है। खबर है कि फरहान इस भूमिका को निभाने के लिए बेहद उत्साहित हैं और वे आर.डी. की जिंदगी व उनके काम को गहराई से समझने की तैयारी में जुट गए हैं।

दूसरी तरफ, 'डॉन 3' को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि क्रिएटिव मतभेदों की वजह से रणवीर सिंह ने इस फिल्म को छोड़ दिया है।