फरहान अख्तर आएंगे आर.डी. बर्मन की बायोपिक में नजर, शुरू हुई तैयारियां
मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में फरहान अख्तर उनकी भूमिका निभा सकते हैं।इसका निर्देशन नीरज पांडे कर रहे हैं।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो, फिल्म की शूटिंग साल 2026 के आखिर तक शुरू हो सकती है। खबर है कि फरहान इस भूमिका को निभाने के लिए बेहद उत्साहित हैं और वे आर.डी. की जिंदगी व उनके काम को गहराई से समझने की तैयारी में जुट गए हैं।
दूसरी तरफ, 'डॉन 3' को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि क्रिएटिव मतभेदों की वजह से रणवीर सिंह ने इस फिल्म को छोड़ दिया है।
आर.डी. के गानों के मिले अधिकार
फिल्म का मकसद आर.डी. बर्मन की विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। उनके मशहूर गानों के अधिकार पहले ही हासिल कर लिए गए हैं और उनकी खास आवाज को फिर से बनाने के लिए सारी तैयारियां भी शुरू हो चुके हैं।
निर्देशक नीरज और निर्माता कमल जैन चाहते हैं कि यह कहानी दिल को छूने वाली और प्रेरणादायक हो।
इसमें दिखाया जाएगा कि आर.डी. ने भारतीय सिनेमा पर कितना गहरा असर डाला।
एक्सेल एंटरटेनमेंट ने 'डॉन 3' के लिए 45 करोड़ की मांग की
'डॉन 3' में देरी और अनिश्चितता की वजह से एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर से अब मुआवजे के तौर पर 45 करोड़ की मांग की है।
इस मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी का भविष्य फिलहाल काफी धुंधला दिख रहा है।