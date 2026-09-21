नीम करोली बाबा की बेटी ने 15 बार देखी 'हनुमान अंश', हर बार हुईं भावुक

हाल ही में रागिनी सोना ने गिरिजा जी के साथ अपने गहरे रिश्ते के बारे में बात की। उनका कहना था कि यह जुड़ाव उन्हें आध्यात्मिक लगता है।

रागिनी ने तो यहां तक कहा, "मुझे गिरिजा जी में बाबा खुद नजर आते हैं।" यह फिल्म सिर्फ लोगों के दिलों को ही नहीं छू रही, बल्कि इसने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया है।

दुनियाभर में इसने 347.05 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। साथ ही, यह फिल्म नीम करोली बाबा की शिक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मदद कर रही है।