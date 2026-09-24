गार्जियन ने 'नाजा' डॉक्यूमेंट्री को दुनिया भर में रिलीज करने की योजनाओं का किया ऐलान

युवल अब्राहम और रचेल जोर ने 'नाजा' का निर्देशन किया है। यह फिल्म गाजा में इजराइली सेना की रणनीति की गहराई से पडताल करती है, खासकर हवाई हमलों के दौरान नागरिकों की मौत का हिसाब कैसे लगाया जाता है।

यह फिल्म 'द गार्जियन' की पिछली जांच-पडतालों पर आधारित है और इसका मकसद संघर्ष वाले इलाकों (कॉन्फ्लिक्ट जोन) पर चर्चा छेड़ना है।

सिनेमाघरों में दिखाए जाने के बाद, 'द गार्जियन' इसे अपनी वेबसाइट पर मुफ्त में स्ट्रीम करेगा, ताकि ये कहानियां सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सकें।

यह फिल्म इजराइल के कई डिस्ट्रीब्यूटरों और सिनेमाघरों को दिखाई गई है। 'द गार्जियन' अधिकृत फिलिस्तीनी इलाकों में भी फिल्म दिखाने के लिए दूसरे तरीकों पर विचार कर रहा है।