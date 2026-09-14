'मूकुथी अम्मन 2' का टीजर हुआ रिलीज, नयनतारा का 'महा शक्ति' अवतार देख उड़ जाएंगे होश

पहले पार्ट का अंदाज जहां हल्का-फुल्का था, वहीं यह सीक्वल एक गंभीर भक्ति-थ्रिलर की तरह दिख रहा है। टीजर में एक महाकाव्य जैसी कहानी की झलक मिलती है, जो कई युगों तक फैली हुई है।

इसमें एक रानी अपने बेटे को बचाने के लिए बड़ा बलिदान देती है, वहीं मूकुथी अम्मन अपनी दैवीय शक्तियों से मोर्चा संभालती हैं।

इतना ही नहीं, रेजीना कैसेंड्रा एक रहस्यमयी नए विलेन की भूमिका में भी दिखाई देंगी।