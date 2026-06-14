'कंचना 4' में 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा की एंट्री, पूजा हेगड़े और नोरा फतेही भी साथ मनोरंजन Jun 14, 2026

हालांकि, अभी तक निर्माताओं या अभिनेत्री की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म में पूजा हेगड़े और नोरा हॉरर-कॉमेडी के शौकीनों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आ रही है। चर्चा है कि राघव लॉरेंस की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'कंचना 4' में अब 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा की भी एंट्री हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नयनतारा को इस फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण और दमदार किरदार का प्रस्ताव दिया गया है, जो मुख्य रूप से फ्लैशबैक दृश्यों का हिस्सा होगा। फतेही को पहले ही मुख्य अभिनेत्रियों के तौर पर फाइनल किया जा चुका है। अगर नयनतारा भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ती हैं तो 'कंचना 4' का रोमांच और स्टार पावर दोगुनी होना तय है।