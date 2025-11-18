नंदमुरी बालकृष्ण की 'NBK 111' से नयनतारा की पहली झलक जारी, इस अंदाज में आईं नजर
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय सिनेमा की 'लेडी सुपरस्टार' कही जाने वालीं नयनतारा अपनी आगामी फिल्म 'NBK 111' से खूब सुर्खियां बटोर रही थीं। उनके 41वें जन्मदिन पर निर्माताओं ने फिल्म से उनकी पहली झलक जारी कर दी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में नयनतारा रानी के किरदार में हैं। उनका जबरदस्त अंदाज देखकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। फिल्म में अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन गोपीचंद मालिनेनी कर रहे हैं।
'NBK 111' की तरफ से नयनतारा को मिली बधाई
'NBK111' के निर्माताओं ने नयनतारा की पहली झलक सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा, 'महासागरों की शांति और तूफानों के प्रकोप को समेटे हुए रानी #नयनतारा #NBK111 के साम्राज्य में प्रवेश करती हैं, टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।' 'NBK111' की घाेषणा नंदमुरी के जन्मदिन पर की गई थी। शीर्षक और रिलीज तारीख पर जानकारी आना बाकी है। 'NBK111' के अलावा नयनतारा के पास यश की 'टॉक्सिक' और चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गरु' है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The Queen who carries the Calm of Oceans and the Fury of Storms, #Nayanthara enters the empire of #NBK111 💥💥— NBK 111 (@NBK111Movie) November 18, 2025
Warm birthday wishes from the team ❤️
▶️ https://t.co/tzgzQz9M8Z
HISTORICAL ROAR loading… with gigantic updates soon ❤️🔥#HBDNayanthara pic.twitter.com/UTp2lpzakw