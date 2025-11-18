'NBK 111' से नयनतारा की पहली झलक जारी

नंदमुरी बालकृष्ण की 'NBK 111' से नयनतारा की पहली झलक जारी, इस अंदाज में आईं नजर

लेखन ज्योति सिंह 12:19 pm Nov 18, 202512:19 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा की 'लेडी सुपरस्टार' कही जाने वालीं नयनतारा अपनी आगामी फिल्म 'NBK 111' से खूब सुर्खियां बटोर रही थीं। उनके 41वें जन्मदिन पर निर्माताओं ने फिल्म से उनकी पहली झलक जारी कर दी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में नयनतारा रानी के किरदार में हैं। उनका जबरदस्त अंदाज देखकर लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। फिल्म में अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन गोपीचंद मालिनेनी कर रहे हैं।