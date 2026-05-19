नवाजुद्दीन सिद्दीकी के यादगार किरदार

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वो यागदार किरदार, जिन्होंने बदलकर रख दी अभिनय की परिभाषा

लेखन ज्योति सिंह 10:52 am May 19, 202610:52 am

क्या है खबर?

नवाजुद्दीन सिद्दीकी 19 मई को 52 साल के हो चुके हैं। वह सिनेमा के उन सितारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने दौर में अभिनय के ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया। किरदार चाहें जो हो, नवाजुद्दीन अपनी आंखों और चेहरे के हाव-भाव से पूरी कहानी बयां करने का हुनर रखते हैं। तभी तो उनकी फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए एक नजर डालते हैं उनकी कुछ ऐसी फिल्मों पर, जिनमें उनका किरदार यादगार बन चुका है।