नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 30 साल बाद थिएटर में वापसी, बेटी शोरा के साथ आएंगे नजर

नवाजुद्दीन ने बताया कि उन्होंने बेटी शोरा के अभिनय की शुरुआत के लिए थिएटर को ही क्यों चुना। उनके अनुसार, थिएटर ऐसे सबक सिखाता है जो किसी वर्कशॉप में नहीं मिलते।

उन्होंने कहा, "मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और थिएटर ने मुझे यह अवसर दिया।"

नवाजुद्दीन ने यह भी बताया कि उन्हें अब फिल्मों में काम रचनात्मक रूप से सीमित लगने लगा था, जबकि स्टेज उन्हें किरदारों की गहराई में उतरने और नए पहलुओं को तलाशने का मौका देता है। 'नकाब' में तो वह कई अलग-अलग किरदारों को निभाएंगे।

उनके लिए यह वापसी केवल अपनी रचनात्मक संतुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि वे अपनी बेटी को भी यह खास अनुभव देना चाहते हैं।