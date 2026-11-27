डॉ. हसन बनकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बदला अपना अंदाज, जानिए कब रिलीज होगी सीरीज
नवाजुद्दीन सिद्दीकी जियो हॉटस्टार पर आ रही सीरीज 'डॉ हसन' में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह सीरीज मशहूर अमेरिकी शो 'हाउस' का भारतीय रूपांतरण है।
अपने अभिनय को मौलिक रखने के लिए उन्होंने ह्यू लॉरी के मूल किरदार को जानबूझकर नहीं देखा। नवाजुद्दीन का कहना है कि वह डॉ हसन के किरदार को 'बेहद ईमानदार और बुद्धिमान' दिखाना चाहते थे।
रोहन सिप्पी निर्देशित यह शो 11 दिसंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा।
'डॉ हसन' की कहानी घूमती है नवाजुद्दीन और दीया के इर्द-गिर्द
जानकी दास रुइया अस्पताल में सेट 'डॉ हसन' मेडिकल से जुड़े रहस्यों और निजी ड्रामा पर आधारित है। इसमें खासकर नवाजुद्दीन के किरदार और डॉ पलक जैन (जिन्हें दीया मिर्जा निभा रही हैं) के बीच का ड्रामा अहम है।
डॉ पलक अस्पताल की चीफ मेडिकल ऑफिसर होने के साथ-साथ नवाजुद्दीन के किरदार की पुरानी क्लासमेट भी हैं।
सीरीज में स्मरण साहू, रहमत रतन और जेसन थाम भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।
इसकी पटकथा विनय छावल और केतन पेडागांवकर ने मिलकर लिखी है, जबकि डायलॉग्स विराट बसोया के हैं। यह सीरीज क्लासिक 'हाउस' के पुराने फॉर्मूले को एक नया रूप देती है।