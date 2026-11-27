जानकी दास रुइया अस्पताल में सेट 'डॉ हसन' मेडिकल से जुड़े रहस्यों और निजी ड्रामा पर आधारित है। इसमें खासकर नवाजुद्दीन के किरदार और डॉ पलक जैन (जिन्हें दीया मिर्जा निभा रही हैं) के बीच का ड्रामा अहम है।

डॉ पलक अस्पताल की चीफ मेडिकल ऑफिसर होने के साथ-साथ नवाजुद्दीन के किरदार की पुरानी क्लासमेट भी हैं।

सीरीज में स्मरण साहू, रहमत रतन और जेसन थाम भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

इसकी पटकथा विनय छावल और केतन पेडागांवकर ने मिलकर लिखी है, जबकि डायलॉग्स विराट बसोया के हैं। यह सीरीज क्लासिक 'हाउस' के पुराने फॉर्मूले को एक नया रूप देती है।