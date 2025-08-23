अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे आमिर खान के बेटे जुनैद खान

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने फिल्म 'द आर्चीज' से अभिनय की दुनिया में आगाज किया था। उनकी यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और अगस्त्य पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। अब वह निर्देशक श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' में नजर आएंगे। खबर है कि उनकी इस फिल्म की रिलीज टल गई है और इसी के साथ अब उनका सामना बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान के बेटे जुनैद खान से होने वाला है।

रिपोर्ट 2 अक्टूबर नहीं, अब 7 नवंबर को रिलीज हाेगी 'इक्कीस' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'इक्कीस' अब 7 नवंबर को सिनेमाघरों का रुख करेगी। मैडॉक फिल्म्स के दिनेश विजान इसके निर्माता हैं और फिल्म को नवंबर में पर्दे पर लाने का ये फैसला भी उन्हीं का है। दरअसल, पहले ये फिल्म इसी साल 2 अक्टूबर को पर्दे पर आने वाली थी, जिस दिन 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' और 'कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1' रिलीज हो रही है। इस महा-टकराव से बचने के लिए दिनेश विजान ने नवंबर का महीना चुना।

टक्कर आमने-सामने होंगे अगस्त्य और जुनैद 'इक्कीस' 7 नवंबर को अकेले रिलीज नहीं होगी। हालांकि, इस बार इसके सामने सिर्फ एक फिल्म होगी और वो है आमिर के बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन', जिसमें उनकी जोड़ी साई पल्लवी के साथ बनी है। जुनैद की इस फिल्म की रिलीज पहले से ही 7 नवंबर तय थी और अब अगस्त्य की फिल्म 'इक्कीस' उनकी राह में रोड़ा बन गई है। देखना ये होगा कि 'इक्कीस' और 'एक दिन' में कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है।

किरदार 'इक्कीस' में लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाएंगे अग्स्त्य 'इक्कीस' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इसमें लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के वास्तविक जीवन की कहानी देखने को मिलेगी। अरुण प्रतिष्ठित परमवीर चक्र के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। अरुण की भूमिका अगस्त्य जीवंत करने वाले हैं। पहले इस भूमिका के लिए वरुण धवन से संपर्क किया गया था, लेकिन उनके साथ बात नहीं बनी।