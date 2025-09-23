राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: शाहरुख खान से रानी मुखर्जी तक इन सितारों और फिल्मों को मिला सम्मान

LOADING...
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: किसे, किस श्रेणी में मिला सम्मान? (तस्वीर: एक्स/@BorntobeAshwani)

लेखन नेहा शर्मा
Sep 23, 2025
05:49 pm
क्या है खबर?

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जहां शाहरुख खान समेत कई कलाकारों और फिल्मों को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया। एक ओर जहां अपने लंबे फिल्मी करियर में शाहरुख ने पहली बार ये पुरस्कार जीता, वहीं मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतकर फूले नहीं समाए। यहां जानिए किसे, किस श्रेणी में मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

शाहरुख खान और विक्रांत मैसी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

शाहरुख को 'जवान' के लिए तो विक्रांत मैसी को '12वीं फेल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। 'जवान' का निर्देशन एटली ने किया था। इस फिल्म ने दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म में शाहरुख ने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों का दिल भी जीत लिया था। उधर विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी विक्रांम मैसी अभिनीत फिल्म '12वीं फेल' ने भी खूब धमाका किया था।

पूरा हुआ शाहरुख खान का सपना

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

रानी मुखर्जी को मिला अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

अभिनेत्री रानी मुखर्जी अपने करियर में अब तक कई पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका था, जब उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए रानी ने ये पुरस्कार जीता। एक मां के संघर्ष और साहस की दिल छू लेने वाली इस फिल्म की कहानी में रानी ने अपने दमदार अभिनय से सबके होश उड़ा दिए थे। रानी ने अपनी ये जीत दुनिया की सभी मांओं को समर्पित की।

पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी

सर्वश्रेष्ठ फिल्में

सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बनी एकता कपूर की 'कटहल'

एकता कपूर की फिल्म 'कटहल' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में सान्या माल्होत्रा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उधर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब '12वीं फेल' ने जीता तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने अपने नाम किया। दूसरी ओर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान हिंदी फिल्म 'द केरल स्टोरी' के लिए सुदीप्तो सेन को मिला।

गर्व

मोहनलाल को मिला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड

कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 9 स्टेट अवॉर्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके मोहनलाल ने मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगू, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। मोहनलाल कहते हैं कि ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का है। वो उन सभी निर्देशकों-लेखकोंक के आभारी हैं, जिन्होंने उन पर भरोसा किया।

क्या बोले मोहनलाल?

अन्य पुरस्कार

अन्य श्रेणियों में मिले पुरस्कार

'सैम बहादुर' ने सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट और सर्वश्रेष्ठ कॉस्टयूम डिजाइनर का खिताब जीता। 'द केरल स्टोरी' को सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी तो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने अपने नाम किया। 'भगवंत केसरी; को सर्वश्रेष्ठ तेलुगू फिल्म, सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म 'वश' और बेस्ट कन्नड फिल्म का पुरस्कार 'द रे ऑफ होप' ने जीता। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार 'जवान' के लिए शिल्पा राव को दिया गया। उधर 'एनिमल' ने सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन का पुरस्कार जीता।