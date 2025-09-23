राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: शाहरुख खान से रानी मुखर्जी तक इन सितारों और फिल्मों को मिला सम्मान

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जहां शाहरुख खान समेत कई कलाकारों और फिल्मों को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया। एक ओर जहां अपने लंबे फिल्मी करियर में शाहरुख ने पहली बार ये पुरस्कार जीता, वहीं मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतकर फूले नहीं समाए। यहां जानिए किसे, किस श्रेणी में मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।

ट्विटर पोस्ट पूरा हुआ शाहरुख खान का सपना The man who taught us love, hope, and dreams now holds the nation's highest honour. Shah Rukh Khan wins the National Award for Best Actor for #Jawan — every fan feels proud and emotional.

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभिनेत्री रानी मुखर्जी अपने करियर में अब तक कई पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका था, जब उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए रानी ने ये पुरस्कार जीता। एक मां के संघर्ष और साहस की दिल छू लेने वाली इस फिल्म की कहानी में रानी ने अपने दमदार अभिनय से सबके होश उड़ा दिए थे। रानी ने अपनी ये जीत दुनिया की सभी मांओं को समर्पित की।

ट्विटर पोस्ट पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी #RaniMukerji receives her best leading actor for Mrs Chaterjee vs Norway in National award

सर्वश्रेष्ठ फिल्में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बनी एकता कपूर की 'कटहल' एकता कपूर की फिल्म 'कटहल' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म में सान्या माल्होत्रा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उधर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब '12वीं फेल' ने जीता तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' ने अपने नाम किया। दूसरी ओर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान हिंदी फिल्म 'द केरल स्टोरी' के लिए सुदीप्तो सेन को मिला।

गर्व मोहनलाल को मिला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 9 स्टेट अवॉर्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके मोहनलाल ने मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगू, हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। मोहनलाल कहते हैं कि ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का है। वो उन सभी निर्देशकों-लेखकोंक के आभारी हैं, जिन्होंने उन पर भरोसा किया।

ट्विटर पोस्ट क्या बोले मोहनलाल? #WATCH | Delhi: 71st National Film Awards | Dadasaheb Phalke Award recipient Actor Mohanlal says, "...This is not a dream come true. This is something far greater. It's magical. It's sacred..."



He says, "As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to…