नानी की 'द पैराडाइज' को मिली नई रिलीज तारीख, जानिए कितना करना होगा इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 07:03 pm Feb 12, 202607:03 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार नानी लंबे समय से आगामी फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर चर्चा में हैं। मार्च, 2025 में फिल्म का ऐलान करते हुए इसकी रिलीज तारीख बताई गई थी, जो अब बदल गई है। दरअसल, पहले इस फिल्म को 26 मार्च, 2026 को रिलीज किया जाना था। चूकि 19 मार्च को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज हो रही है, इसलिए निर्माता कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। नतीजन, 'द पैराडाइज' की रिलीज आगे खिसक गई है।