नानी के अभिनय का लेना है मजा? 'द पैराडाइज' से पहले OTT पर देखें ये फिल्में
क्या है खबर?
नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर आप नानी की इस नई फिल्म को देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले उनकी कुछ शानदार फिल्मों को OTT पर जरूर देख लें। ऐसे में आइए जानते हैं, नानी की किन फिल्मों को आप घर बैठकर आसानी से देख सकते हैं।
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'हाय नन्ना' और 'दशहरा'
फिल्म 'हाय नन्ना' साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नानी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'दशहरा' को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म में दोस्ती, प्यार, राजनीति और बदले की कहानी देखने को मिलती है। इस फिल्म का लुफ्त भी आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं।
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'जर्सी' और 'ईगा'
गौतम तिन्नानुरी के निर्देशन में बनी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'जर्सी' साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसमें नानी के साथ श्रद्धा श्रीनाथ भी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख सकते हैं।
एस.एस. राजामौली की फिल्म 'ईगा' 2012 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नानी के साथ-साथ सामंथा रुथ प्रभु और सुदीप मुख्य भूमिकाओं में हैं। आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
जानकारी
#5 'अंते सुंदरानिकी'
रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'अंते सुंदरानिकी' साल 2012 में आई थी। इस फिल्म में नानी को लोगों ने खूब पसंद किया था। नानी के साथ फिल्म में नाजरिया नाजिम दिखाई दी थीं। आप इस फिल्म का नेटफ्लिक्स पर लुफ्त उठा सकते हैं।