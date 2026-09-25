'द पैराडाइज' देखने से पहले OTT पर नानी की ये फिल्में जरूर देखें

नानी के अभिनय का लेना है मजा? 'द पैराडाइज' से पहले OTT पर देखें ये फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 09:06 am Sep 25, 202609:06 am

क्या है खबर?

नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर आप नानी की इस नई फिल्म को देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले उनकी कुछ शानदार फिल्मों को OTT पर जरूर देख लें। ऐसे में आइए जानते हैं, नानी की किन फिल्मों को आप घर बैठकर आसानी से देख सकते हैं।