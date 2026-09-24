'द पैराडाइज' का एक्स रिव्यू

'द पैराडाइज' रिव्यू: नानी के अभिनय ने जीता दर्शकों का दिल, लोग बोले- ऑस्कर दे दो

लेखन ज्योति सिंह 12:30 pm Sep 24, 202612:30 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द पैराडाइज' अब सिनेमाघरों में आ गई है। नानी के मुख्य किरदार वाली इस एक्शन थ्रिलर ने आते ही सिनेमाघरों में गदर मचा दिया है। दर्शक जितना अभिनेता के अभिनय से खुश हैं, उतना की अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत की सराहना भी कर रहे हैं। फिल्म का पहला शो देख चुके दर्शक इसके एक्शन दृश्यों और इंटरवल ब्लॉक की तारीफ कर रहे हैं और इसे 'मास ब्लॉस्ट' बता रहे हैं। आइए देखें उनकी प्रतिक्रियाएं।