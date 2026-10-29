'रामायण' 100 से ज्यादा देशों में 50,000 सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल

'रामायण' फिल्म 5 अलग-अलग भाषाओं में दर्शकों के सामने आएगी– हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इसके अलावा, इसका एक IMAX वर्जन भी तैयार किया जा रहा है।

यह फिल्म 2 हिस्सों में बनाई गई है, पहला भाग इस साल 5 नवंबर को रिलीज होगा और दूसरा भाग अगले साल दिवाली के मौके पर पर्दे पर आएगा।

प्राइम फोकस स्टूडियोज (प्राइम फोकस स्टूडियोज) और DNEG जैसी कंपनियों ने इसमें बेहतरीन विजुअल्स दिए हैं। सोनी पिक्चर्स (सोनी पिक्चर्स) भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जबकि धर्मा प्रोडक्शंस (धर्मा प्रोडक्शंस) हिंदी भाषी मार्केट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगा।

लॉस एंजेलिस (लॉस एंजेलिस) में हुए इसके प्रीमियर से मिली शुरुआती प्रतिक्रियाएं काफी उत्साहवर्धक हैं। फिल्म में दिखाए गए शानदार विजुअल्स और कलाकारों के दमदार अभिनय की खूब तारीफ हो रही है।

उम्मीद है कि यह फिल्म दुनिया भर में बड़ी धूम मचाएगी।