रावण बुरा था तो ब्रह्मा-शिव ने वरदान क्यों दिए? नमित का सवाल

नमित मल्होत्रा का सवाल, रावण इतना ही बुरा था तो ब्रह्मा-शिव ने उसे वरदान क्यों दिए?

लेखन नेहा शर्मा 01:35 pm Nov 28, 202601:35 pm

क्या है खबर?

'रामायण: पार्ट 1' में भले ही रावण को काफी स्क्रीन टाइम मिला हो, लेकिन निर्माता नमित मल्होत्रा का कहना है कि इससे फिल्म ने उसे हीरो नहीं बना दिया है। भगवान राम पर केंद्रित कहानी में यश के रावण को इतना ध्यान मिलने पर उठे सवालों के बीच नमित ने इस चित्रण के पीछे की सोच स्पष्ट की है। उनका तर्क है कि दर्शकों को रावण के बनने की प्रक्रिया समझनी होगी। आइए जानें क्या कुछ बोले निर्माता।