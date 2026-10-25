नमित मल्होत्रा ​​'हनुमान' पर बनाएंगे फिल्म

सनी देओल पर निर्माता नमित मल्होत्रा का अगला दांव, 'रामायण' के बाद फिर बनाएंगे 'हनुमान'

लेखन सयाली 04:34 pm Oct 25, 202604:34 pm

क्या है खबर?

निर्माता नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि वह रामायण के सिनेमैटिक यूनिवर्स का विस्तार करने का विचार कर रहे हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, वह भगवान हनुमान पर एक स्वतंत्र फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। इसमें सनी देओल के फिर से हनुमान का किरदार निभाने की उम्मीद है। बता दें कि 'रामायण' में भी सनी ही हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे।