'रामायण' के गीत 'मंगल रंग' में दिखा राम-सीता का विवाह, अरिजीत-श्रेया की आवाज ने बांधा समां

लेखन सयाली 12:10 pm Oct 25, 202612:10 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' जल्द ही सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। इसी बीच निर्माताओं ने प्रशंसकों को एक प्यारा तोहफा दे दिया है। इस फिल्म का नया गीत 'मंगल रंग' रिलीज हो गया है, जिसमें भगवान राम और माता सीता के विवाह का पावन दृश्य दिखाया गया है। इस गीत को एआर रहमान ने बनाया है, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है। इसके बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं।