रणबीर कपूर की 'रामायण' में हॉलीवुड की इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का तड़का, क्या बोले निर्माता?

रणबीर कपूर की 'रामायण' में हॉलीवुड की इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का तड़का, क्या बोले निर्माता?
क्या है खबर?
निर्माता नमित मल्होत्रा ने रणबीर कपूर अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर एक ऐसा दावा किया है, जिसने भारतीय सिनेमा प्रेमियों के साथ-साथ दुनियाभर के दर्शकों की उत्सुकता भी कई गुना बढ़ा दी है। निर्माता ने कहा कि ये केवल एक पौराणिक कथा का रूपांतरण नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर का एक ऐसा भव्य सिनेमाई नजारा होगा, जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने 'रामायण' की तुलना दुनिया की 3 सबसे बड़ी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों से की है।
ट्रेलर
ब्रह्म मुहूर्त में जारी हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर
'रामायण' का ट्रेलर 30 जुलाई सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त में जारी किया गया था और तभी से ये लगातार ट्रेंड में है।
ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के भव्य स्तर और विजन को समझाते हुए निर्माता नमित मल्होत्रा ने इस फिल्म की तुलना हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फैंटेसी और एक्शन फिल्मों से की।
हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी भावनात्मक कहानी में छिपी है।
स्तर
नमित मल्होत्रा ने बताया कैसी होगी 'रामायण' की भव्य पटकथा
निर्माता ने कहा, "रामायण एक तरह से 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' की दुनिया में 'अवतार' और 'ग्लेडिएटर' का मिलन है। सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु को संतुलन बनाने और जीवन की रक्षा के लिए अवतार रूप में आना पड़ता है।"
उन्होंने आगे समझाया, "भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और इंसानी भावनाओं को महसूस करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इस पूरी कहानी को एक बेहद भव्य और बड़े स्तर पर पटकथा में पिरोया गया है।"
भावनाएं
हॉलीवुड जैसा स्तर, लेकिन असली जान हैं जज्बात
निर्माता ने 'रामायण' की तुलना हॉलीवुड की मशहूर फैंटेसी और एक्शन फिल्में 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स', 'ग्लेडिएटर' और 'अवतार' से की, जो दर्शकों को नया और जबरदस्त विजुअल अनुभव देगा। हालांकि, फिल्म की असली जान इसकी भावनाएं हैं।
उन्होंने कहा, "ये सब भावनाओं का खेल है। यह त्याग, प्रतिशोध और अत्याधुनिक प्रस्तुति से भरी ऐसी कहानी है, जहां मुख्य पात्र विपरीत परिस्थितियों से लड़कर जीतता है। ये फिल्म मनोरंजन के साथ-साथ आपको आत्मज्ञान भी देगी यानी आपको जागरूक भी करेगी।"
रकहज
दिवाली 2026 में धमाका करेगी 'रामायण'
'रामायण: पार्ट वन' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे।
ये फिल्म दिवाली के मौके पर 8 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी, जबकि इसका दूसरा भाग साल 2027 में आएगा।
फिल्म के ट्रेलर में यश के लुक और उनकी दमदार मौजूदगी की समीक्षकों और दर्शक जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके किरदार को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है।