रणबीर कपूर की 'रामायण' में हॉलीवुड की इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का तड़का, क्या बोले निर्माता?

निर्माता ने कहा, "रामायण एक तरह से 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' की दुनिया में 'अवतार' और 'ग्लेडिएटर' का मिलन है। सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु को संतुलन बनाने और जीवन की रक्षा के लिए अवतार रूप में आना पड़ता है।"

उन्होंने आगे समझाया, "भगवान मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और इंसानी भावनाओं को महसूस करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इस पूरी कहानी को एक बेहद भव्य और बड़े स्तर पर पटकथा में पिरोया गया है।"