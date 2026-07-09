'सैराट 2' पर नागराज मंजुले ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दिया बड़ा संकेत
ब्लॉकबस्टर मराठी फिल्म 'सैराट' बनाने वाले निर्देशक नागराज मंजुले ने साफ किया है कि वे अभी इसके सीक्वल को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे।
भले ही फैंस इसकी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन नागराज अभी इस पर जल्दबाजी में काम शुरू नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि 'सैराट' की कहानी अपने आप में पूरी है।
हालांकि, अगर उन्हें 'सैराट 2' के लिए कोई नई और दमदार कहानी मिलती है, तो वे इसे बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए, सिर्फ चर्चा या लोकप्रियता के दबाव में 'सैराट 2' नहीं बनाई जाएगी।
नागराज की 'फ्रेम' 10 जुलाई को इस OTT पर होगी रिलीज
नागराज अपनी अगली फिल्म 'फ्रेम' के साथ दर्शकों के सामने आने की तैयारी में हैं। यह फिल्म 10 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज होगी।
इस फिल्म में अमय वाघ मुख्य भूमिका में हैं और यह एक फोटो पत्रकार के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आजकल 'राजा शिवाजी' और 'देवबंद' जैसी मराठी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।
नागराज ने यह भी याद दिलाया कि एक अच्छी कहानी किसी भी भाषा में दर्शकों तक पहुंच सकती है और खूब पसंद की जा सकती है। 'बाहुबली' या 'पुष्पा' जैसी फिल्में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।