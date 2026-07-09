'सैराट 2' पर नागराज मंजुले ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दिया बड़ा संकेत

नागराज की 'फ्रेम' 10 जुलाई को इस OTT पर होगी रिलीज

नागराज अपनी अगली फिल्म 'फ्रेम' के साथ दर्शकों के सामने आने की तैयारी में हैं। यह फिल्म 10 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज होगी।

इस फिल्म में अमय वाघ मुख्य भूमिका में हैं और यह एक फोटो पत्रकार के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आजकल 'राजा शिवाजी' और 'देवबंद' जैसी मराठी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।

नागराज ने यह भी याद दिलाया कि एक अच्छी कहानी किसी भी भाषा में दर्शकों तक पहुंच सकती है और खूब पसंद की जा सकती है। 'बाहुबली' या 'पुष्पा' जैसी फिल्में इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।