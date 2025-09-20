जुबीन गर्ग की मौत मामले ने पकड़ा तूल, असम सरकार ने CID को सौंपी जांच
क्या है खबर?
सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान भारत के चहिते स्टा जुबीन गर्ग की मौत हो गई। एक ओर जहां इस बीच सोशल मीडिया पर जुबीन का आखिरी वीडियो वायरल हुआ, वहीं उनके जाने से गमजदा प्रशंसक असम की सड़कों पर उतर आए। राज्य सरकार ने सिंगापुर में नॉर्थईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ शिकायतों के बाद अब जांच CID को सौंपने का फैसला किया है।
आदेश
मुख्यमंत्री ने दिए CID जांच के आदेश
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि ज़ुबीन गर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक निधन के संबंध में श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ सरमा के विरुद्ध कई FIR दर्ज की गई हैं। मैंने असम के DGP को ये सभी शिकायतें CID को हस्तांतरित करने और गहन जांच के आदेश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि एक समेकित मामला दर्ज करके आगे की जांच करें। असम के 'रॉकस्टार' कहे जाने वाले जुबीन की मौत से उनके प्रशंसक सदमे में हैं।
दुखद
जुबीन के निधन की खबर से पूरा असम भावुक
जुबीन के निधन के बाद बिश्वनाथ में अखिल असम छात्र संघ (AASU) ने एक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और गायक को श्रद्धांजलि दी। कई फैंस तो जुबीन को याद कर रोने लगे और 'जुबीन दा अमर रहे' जैसे नारे लगाते दिखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुबिन को सिंगापुर पुलिस ने समुद्र से बचाया। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जुबिन को ICU में रखा गया, लेकिन डॉक्टर लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचा नहीं सके।
ट्विटर पोस्ट
जुबीन के जाने से गमजदा प्रशंसक
Assam: Scenes from Golaghat as massive crowds mourn Zubeen Garg. People cry and scream, holding his posters, expressing deep grief over the loss of the legendary Assamese singer. pic.twitter.com/051qi6UFWL— The Truth India (@thetruthin) September 19, 2025