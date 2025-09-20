जुबीन गर्ग की मौत मामले ने पकड़ा तूल, असम सरकार ने CID को सौंपी जांच

आदेश

मुख्यमंत्री ने दिए CID जांच के आदेश

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि ज़ुबीन गर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण और असामयिक निधन के संबंध में श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ सरमा के विरुद्ध कई FIR दर्ज की गई हैं। मैंने असम के DGP को ये सभी शिकायतें CID को हस्तांतरित करने और गहन जांच के आदेश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि एक समेकित मामला दर्ज करके आगे की जांच करें। असम के 'रॉकस्टार' कहे जाने वाले जुबीन की मौत से उनके प्रशंसक सदमे में हैं।