पैन इंडिया फिल्म 'नागबंधम' से नाभा नतेश की पहली झलक जारी, दिखा खूबसूरत अंदाज
क्या है खबर?
अभिषेक नामा की बहुप्रतीक्षित पौराणिक ड्रामा फिल्म 'नागबंधम' को लेकर चर्चा बढ़ती जा रही है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता विराट कर्ण और ईश्वर्या मेनन की मुख्य भूमिका वाली इस पैन इंडिया फिल्म से अभिनेत्री नाभा नतेश की पहली झलक जारी हुई है। पार्वती के रूप में अभिनेत्री की पहली झलक देखने लायक है जो लोगों का ध्यान खींच रही है। 'नागबंधम' का निर्माण किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी ने अभिषेक पिक्चर्स और NIK स्टूडियोज के बैनर तले किया है।
पोस्टर
'नागबंधम' के पोस्टर की भव्यता ने खींचा ध्यान
पोस्टर में अभिनेत्री नाभा को दिव्य और पारंपरिक अवतार में दिखाया गया है। लाल रंग की साड़ी और भारी-भरकम आभूषणों में उनका लुक दमदार नजर आ रहा है। पीछे दिख रही नीली चिड़िया, मोर और प्राचीन मंदिर पोस्टर की भव्यता में चार चांद लगा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्टर के साथ कैप्शन दिया गया, 'रहस्यों से घिरी दुनिया में, उसका विश्वास ही उसकी नियति बन जाता है। नागबंधम से पार्वती के रूप में खूबसूरत नाभा नटेश का परिचय।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'नागबंधम' से नाभा नतेश की पहली झलक
NABHA NATESH AS PARVATHI – FIRST LOOK FROM PAN-INDIAN FILM 'NAGABANDHAM' UNVEILED... The #FirstLook of #NabhaNatesh as #Parvathi from the PAN-Indian film #Nagabandham has been unveiled.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2026
The film stars #ViratKarrna and #IswaryaMenon in lead roles and is slated for a theatrical… pic.twitter.com/rUKt57OeMv
फिल्म
'नागबंधम' की कहानी और रिलीज के बारे में जानिए
'नागबंधम' की कहानी भारत के प्राचीन विष्णु मंदिरों के रहस्यों पर बुनी गई है। यह फिल्म 'नागबंधम' की एक रहस्यमयी प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्राचीन मंदिरों के पीछे छिपे खजानों को खोलने या उसे सुरक्षित करती है। टाइम्स नाउ के मुताबिक, निर्माताओं ने अकेले फिल्म का क्लाइमैक्स बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया है। इसे तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी भाषा में 2026 की गर्मियों में रिलीज किया जाएगा।