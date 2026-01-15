'नागबंधम' से नाभा नतेश की पहली झलक जारी

पैन इंडिया फिल्म 'नागबंधम' से नाभा नतेश की पहली झलक जारी, दिखा खूबसूरत अंदाज

लेखन ज्योति सिंह 04:12 pm Jan 15, 202604:12 pm

क्या है खबर?

अभिषेक नामा की बहुप्रतीक्षित पौराणिक ड्रामा फिल्म 'नागबंधम' को लेकर चर्चा बढ़ती जा रही है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता विराट कर्ण और ईश्वर्या मेनन की मुख्य भूमिका वाली इस पैन इंडिया फिल्म से अभिनेत्री नाभा नतेश की पहली झलक जारी हुई है। पार्वती के रूप में अभिनेत्री की पहली झलक देखने लायक है जो लोगों का ध्यान खींच रही है। 'नागबंधम' का निर्माण किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी ने अभिषेक पिक्चर्स और NIK स्टूडियोज के बैनर तले किया है।