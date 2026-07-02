'नागबंधनम' की रिलीज से पहले निर्माताओं की खास पेशकश, एक टिकट के साथ एक मुफ्त

फायदा

प्रस्ताव से हिंदी दर्शकों के बीच उत्साह

मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक्स पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि 'नागबंधम' के निर्माताओं ने फिल्म के हिंदी संस्करण के लिए एक विशेष 'एक टिकट खरीदें, एक मुफ्त पाएं' ऑफर की घोषणा की है। डिस्ट्रिक्ट ऐप या बुकमायशो के माध्यम से प्रस्ताव का लुत्फ उठाया जा सकेगा। फिल्म की एडवांस बुकिंग हाल ही में शुरू की गई है। इस प्रस्ताव के जरिए निर्माता हिंदी दर्शकों को फिल्म तक पहुंचाकर तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं।