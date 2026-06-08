जगपति बाबू ने किया जाह्नवी कपूर का समर्थन

'पेड्‌डी': जाह्नवी कपूर के समर्थन में आए जगपति बाबू- उन्होंने वही किया, जो निर्देशक ने कहा

लेखन ज्योति सिंह 04:38 pm Jun 08, 202604:38 pm

क्या है खबर?

राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' कमाई के मामले में जितनी चर्चा बटोर रही है, उतनी ही ट्रोलिंग भी सह रही है। यह ट्रोलिंग फिल्म में जाह्नवी कपूर के किरदार को पर्दे पर दर्शाने के तरीके के चलते हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि निर्माता ने कुछ दृश्यों और कैमरा एंगल के जरिए अभिनेत्री को एक वस्तु की तरह पेश किया है। बढ़ते विवाद के बीच, फिल्म में नजर आए जगपति बाबू ने जाह्नवी का समर्थन किया है।