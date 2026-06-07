'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल पर बड़ा अपडेट, जानें कब शुरू होगी शूटिंग और कब रिलीज होगी फिल्म

इस बार साईं पल्लवी भी होंगी

फिल्म में प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन एक बार फिर दर्शकों को दिखेंगे। इनके साथ ही, साईं पल्लवी भी इस नए चैप्टर से जुड़ रही हैं। फिल्म की कहानी में जब टकराव बढ़ेगा तो कमल हासन के किरदार 'सुप्रीम यासीन' को और ज्यादा अहमियत मिलेगी। प्रभास के कुछ जबरदस्त एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे, जिनकी तैयारी पहले से ही चल रही है। नाग अश्विन ही फिर से इस फिल्म का निर्देशन करेंगे और वैजयंती मूवीज इसे प्रोड्यूस कर रही है।