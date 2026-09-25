नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने मुंबई में बढ़ाया कारोबार, 55 लाख की डील से मची चर्चा

इन नए ऑफिसों, यूनिट 801 और 802, के लिए कंपनी ने 55 लाख रुपये (जिसमें 5 लाख रुपये का मासिक शुल्क भी शामिल है) पहले ही एडवांस में चुका दिए हैं।

ये ऑफिस वीरा देसाई रोड पर मौजूद हैं, जहां पहले से कई और रचनात्मक बिजनेस चलते हैं। इतना ही नहीं, इसी लोटस ग्रांड्योर बिल्डिंग में यूनिट 803 और 804 भी नाडियाडवाला ग्रैंडसन के पास हैं, जो उन्होंने अगस्त से लीज पर ली हुई हैं।

पिछले साल, कंपनी ने प्रभादेवी में 36.57 करोड़ रुपये में 2 अपार्टमेंट भी खरीदे थे। इन सभी बातों से साफ है कि नाडियाडवाला ग्रैंडसन मुंबई के फिल्म जगत में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है।