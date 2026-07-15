फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' से पहला गाना हुआ जारी, जोशीला संगीत सुन झूम उठेगा दिल

'भाई तेरा स्टार है' की कहानी बॉलीवुड और स्टारडम के बीच बुनी गई है।

इसमें राघव का किरदार 'अजय' खुद को सुपरस्टार समझता है, लेकिन गॉड फादर न होने के कारण वह इंडस्ट्री में धाक जमाने के लिए अजीब-अजीब कारनामे करता है।

फिल्म में राघव के साथ मुख्य किरदार में यूट्यूबर निहारिका एनएम नजर आएंगी। उनके अलावा, संजय कपूर, बरखा सिंह और चंदन रॉय सान्याल भी अहम किरदारों में शामिल हैं।

यह 30 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।