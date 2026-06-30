राघव जुयाल हीरो बनकर करेंगे धमाका, 'भाई तेरा स्टार है' का मोशन पोस्टर हुआ जारी

लेखन ज्योति सिंह 02:29 pm Jun 30, 202602:29 pm

क्या है खबर?

राघव जुयाल ने 'किल', बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और 'युध्रा' जैसी फिल्मों व वेब सीरीज में सहायक कलाकार का किरदार निभाकर खूब नाम कमाया है। अब वह बतौर हीरो बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का आधिकारिक मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। साथ में कहा गया है कि फिल्म का टीजर जल्द जारी होगा। फिल्म के निर्देशन की कमान विवेक बी. अग्रवाल ने संभाली है।