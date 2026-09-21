'मायसा' का धमाकेदार टीजर जारी, पिता के लिए घायल शेरनी बनकर भिड़ती दिखीं रश्मिका मंदाना

लेखन ज्योति सिंह 11:30 am Sep 21, 202611:30 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित महिला प्रधान फिल्म 'मायसा' का टीजर जारी कर दिया गया है। रवींद्र पुल्ले द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर की कहानी एक गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक और भावनात्मक ताने-बाने पर आधारित है, जो गोंड आदिवासी समुदाय की दुनिया में ले जाती है। फिल्म में अभिनेत्री इसी समुदाय की एक निडर महिला का किरदार निभा रही हैं, जिसकी झलक टीजर में मिलती है। उनका रफ एंड टफ गुस्सैल वाला अंदाज और दमदार एक्शन दर्शकों के होश उड़ा रहा है।