'मायसा' की रिलीज तारीख आई

'मायसा' को मिली रिलीज तारीख, शेरनी बनकर इस दिन दहाड़ने आएंगी रश्मिका मंदाना

लेखन ज्योति सिंह 03:15 pm Sep 01, 202603:15 pm

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मायसा' इस साल के आखिर में आने के लिए तैयार है। रवींद्र पुल्ले द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर की रिलीज तारीख तय हो चुकी है, जिसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। निर्माताओं ने फिल्म में रश्मिका के किरदार की एक झलक भी मजबूत संदेश के साथ साझा की है। पोस्टर को देखने के बाद लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। फिल्म में ईश्वरी राव, गुरु सोमासुंदरम और राव रमेश भी मौजूद हैं।