OTT पर मौजूद हैं मुश्ताक खान की ये यादगार फिल्में

मुश्ताक खान की यादगार फिल्मों की सूची, जानिए कौनसे OTT पर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 02:30 pm Sep 25, 202602:30 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को 56 साल की उम्र में निधन हो गया। हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले मुश्ताक ने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उनके कई किरदार आज भी दर्शकों को याद हैं। अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए आइए उनकी कुछ चर्चित फिल्मों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि इन फिल्मों को आप किस-किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।