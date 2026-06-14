ओपेनहाइमर स्टार मर्फी 'ए क्वाइट प्लेस 3' में खामोशी तोड़ेंगे, एमेट की वापसी से बढ़ी हलचल!
हॉलीवुड के सुपरस्टार सिलियन मर्फी एक बार फिर अपनी ब्लॉकबस्टर हॉरर फ्रेंचाइजी 'ए क्वाइट प्लेस पार्ट III' में 'एमेट' के अपने दमदार किरदार में वापसी कर चुके हैं। फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और ये 30 जुलाई, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में सेट से सिलियन मर्फी और फिल्म के नए अभिनेता जैक ओ'कोनेल की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।
जॉन क्रॉसिंस्की निर्देशन में बन रही यह फिल्म उसी भयानक दुनिया की कहानी को आगे बढ़ाएगी, जहां जरा सी आवाज सुनते ही जानलेवा राक्षस हमला कर देते हैं और इंसानों को जिंदा रहने के लिए बिल्कुल खामोश रहना पड़ता है।
मर्फी को 'ओपेनहाइमर' के लिए मिली तारीफें 'ए क्वाइट प्लेस पार्ट III' के लिए उत्सुकता बढ़ा रही हैं
मर्फी ने पहली बार 'ए क्वाइट प्लेस पार्ट II' (2020) में एमेट का किरदार निभाया था, जिसने इस सीरीज को मूल परिवार की कहानी से हटकर एक नई भावनात्मक गहराई दी। 2024 की प्रीक्वल फिल्म का हिस्सा ना होने के बाद, फैंस उन्हें वापस देखने के लिए बहुत बेताब हैं, खासकर इसलिए क्योंकि 'ओपेनहाइमर' में उनके शानदार काम को खूब सराहा गया था। उनकी स्टार पावर और एमेट की कहानी अभी भी बाकी होने से, 'पार्ट III' पुराने और नए, दोनों ही तरह के दर्शकों के लिए एक ऐसी फिल्म बन सकती है, जिसे देखना बहुत ज़रूरी होगा।