सलमान खान हुए फिरौती की साजिश का शिकार, मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी, ऐसे हुआ खुलासा

गिरफ्तारी के बाद कुमार ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने 'शाहरुख' नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया था। इसी अकाउंट से उसने 2 करोड़ रुपये की मांग की थी।

आरोपी ने यह भी कबूल किया कि फोनपे के जरिए मिली रकम भी उसने निकाल ली थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 छिपे हुए फोन बरामद किए हैं। उस पर धोखाधड़ी और साजिश की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस योजना में कोई और भी शामिल था।