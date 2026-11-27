मुंबई में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर बढ़ी सतर्कता, पुलिस ने लागू किए सख्त सुरक्षा इंतजाम
दिलजीत दोसांझ का मुंबई में बड़ा कॉन्सर्ट 27 नवंबर की रात को महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाला है, लेकिन माहौल में थोड़ा तनाव है।
एक धमकी भरे ईमेल में संभावित धमाकों और हमलों की चेतावनी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा जवानों और बम स्क्वॉड को तैनात किया गया है, ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे और दर्शक बिना किसी डर के कार्यक्रम का मजा ले सकें।
कार्यक्रम स्थल के गेटों पर कड़ी निगरानी और कारों पर रोक
सुरक्षा जांच पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जहां सामान्य तौर पर 3 गेटों पर नजर रखी जाती थी, वहीं अब कार्यक्रम स्थल के सभी पांचों गेटों पर निगरानी की जा रही है।
सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए, कार्यक्रम स्थल से 500 से 700 मीटर के दायरे में किसी भी कार को आने की इजाजत नहीं है।
धमकी में मेट्रो स्टेशनों का भी जिक्र था, इसलिए पुलिस वहां भी अपनी सतर्कता बनाए हुए है।
इन सब के बावजूद, ये रात यादगार होने वाली है, बस सुरक्षा के लिहाज़ से थोड़ी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है।