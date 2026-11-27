सुरक्षा जांच पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जहां सामान्य तौर पर 3 गेटों पर नजर रखी जाती थी, वहीं अब कार्यक्रम स्थल के सभी पांचों गेटों पर निगरानी की जा रही है।

सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए, कार्यक्रम स्थल से 500 से 700 मीटर के दायरे में किसी भी कार को आने की इजाजत नहीं है।

धमकी में मेट्रो स्टेशनों का भी जिक्र था, इसलिए पुलिस वहां भी अपनी सतर्कता बनाए हुए है।

इन सब के बावजूद, ये रात यादगार होने वाली है, बस सुरक्षा के लिहाज़ से थोड़ी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है।