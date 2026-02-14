रोहित शेट्टी फायरिंग केस: पुणे से मुंबई का सफर, आरोपियों संग पुलिस ने दोहराया पूरा घटनाक्रम

निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस की जांच और तेज हो गई है। हाल ही में पुलिस की अपराध शाखा ने पकड़े गए आरोपियों को साथ लेकर उस पूरी वारदात का फिर से दोहराव (पुनर्निर्माण) किया, ताकि हमले की साजिश की हर कड़ी को बारीकी से समझा जा सके। पुलिस की टीम हमलावरों को पुणे से मुंबई तक उन रास्तों पर ले गई, जिनका इस्तेमाल उन्होंने रेकी और भागने में किया था।

पूछताछ रोहित और रणवीर के मैनेजर से पूछताछ रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस की अपराध शाखा ने रोहित शेट्टी, बल्कि बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के मैनेजर और खुद रोहित के मैनेजर के आधिकारिक बयान भी दर्ज किए हैं। मैनेजरों के बयानों से पुलिस को ये सुराग मिल सकता है कि क्या इस हमले का संबंध किसी बड़े अंडरवर्ल्ड गैंग या जबरन वसूली से है।

जांच वारदात की कड़ी जोड़ने में जुटी क्राइम ब्रांच क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिए गए चारों आरोपियों स्वप्निल सकट, आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे और समर्थ पोमाजी के साथ घटना का पुनर्निर्माण) किया। जांचकर्ताओं ने पुणे में स्कूटर खरीदने से लेकर उसे मुंबई ले जाने और उसे विले पार्ले स्टेशन के बाहर खड़ा करने तक के पूरे सफर को दोहराया। इस कवायद के दौरान अधिकारियों ने प्रत्येक चरण में संदिग्धों के बयानों का उनके द्वारा की गई गतिविधियों से मिलान किया।

कदम रणवीर को मिली धमकी के बाद जांच तेज पुलिस सूत्रों के अनुसार, रणवीर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का धमकी भरा वॉयस नोट मिला था, जिसमें पैसों की मांग की गई थी। इस घटना के बाद रणवीर ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया, जिससे जांच में तेजी आई। इसी वजह से अपराध के दृश्य का पुनर्निर्माण किया गया। आरोपियों के बैंक खातों और कॉल डिटेल्स (CDR) को खंगाला जा रहा है ताकि बिश्नोई गैंग से जुड़े सबूत मिल सकें।

