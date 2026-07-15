गोरेगांव मौतों का राज आया सामने, 14 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार
मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक बड़े खुलासे में बताया है कि 2800 एक्स्टसी (MDMA) गोलियां भारत में तस्करी करके लाई गई थीं। इन गोलियों को 'स्वीटहार्ट मिडी ड्रेस' लिखे एक पार्सल में छिपाकर भेजा गया था।
दरअसल, इन दवाओं का संबंध 12 अप्रैल को गोरेगांव में हुए एक टेक्नो कंसर्ट में 2 MBA छात्रों की ओवरडोज से हुई दुखद मौत से है।
उस घटना में एक तीसरा छात्र भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था, लेकिन उसे आपातकालीन इलाज के बाद बचा लिया गया।
मुंबई पुलिस ने 14 संदिग्धों को किया गिरफ्तार
यह शिपमेंट एक फरार जर्मन नागरिक ने भेजा था और यह अमेरिका तथा दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कथित समन्वयक और डिलीवरी मैनेजर भी शामिल हैं।
जांच से यह भी सामने आया है कि एक सुरक्षा गार्ड को रिश्वत देकर कार्यक्रम में 'मर्सिडीज ब्रांडेड' एक्स्टसी बेची जा रही थी।
इस नेटवर्क में आपूर्तिकर्ता, छात्र और इवेंट स्टाफ तक की मिलीभगत सामने आई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर अब नशीले पदार्थों से जुड़े कानूनों के तहत और मौत का कारण बनने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि, इसे हत्या का मामला नहीं माना गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वे संगीत कार्यक्रमों में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर अपनी सख्ती जारी रखेंगे।