टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में पुलिस का सख्त कदम

टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: फरार आरोपी अभिषेक पंडित के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

लेखन ज्योति सिंह 02:37 pm Nov 20, 202602:37 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर पिछले महीने हुई गोलीबारी मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने फरार आरोपी और कथित मास्टरमाइंड अनिल पंडित के भाई अभिषेक पंडित के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। अभिषेक पर गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का शक है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम हरियाणा के करनाल गई थी, लेकिन वह फरार हो गया।