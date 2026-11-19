गोलीबारी की घटना के बाद टाइगर श्राॅफ की धमाकेदार वापसी, नए गाने में लगे दमदार

लेखन ज्योति सिंह 12:52 pm Nov 19, 202612:52 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर वापसी कर ली है। उन्होंने अपना नया गाना 'तेनु लेके जाना' यूट्यूब पर जारी किया है, जिसमें उनका वही पुराना और दमदार अंदाज देखकर फैंस की खुशी सांतवें आसमान पर है। गाने में टाइगर हमेशा की तरह न सिर्फ अपने डांस मूव्स दिखा रहे हैं, बल्कि अपनी फिट बॉडी भी दर्शा रहे हैं। बता दें, पिछले महीने मुंबई में गोलीबारी की घटना का शिकार बनने के बाद से वह सोशल मीडिया से दूर थे।